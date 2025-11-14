Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Африка переживає наймасштабніший спалах холери за останні 25 років

У цьому році зафіксовано понад 7 тисяч смертей і близько 300 тис. випадків підтверджених і підозрюваних заражень.

Фото: Africa News

Африка стикається з найгіршим спалахом холери за чверть століття, пише Reuters із посиланням на Африканський центр контролю та профілактики захворювань (Africa CDC). 

За даними установи, зафіксовано близько 300 тис. випадків підтверджених і підозрюваних заражень та понад 7 тис. смертей — це більш ніж на 30% більше, ніж минулого року.

Найбільше зростання випадків у останні тижні відзначають в Анголі та Бурунді, де епідемія посилюється через обмежений доступ до безпечної води. У ДР Конго ситуація дещо стабілізувалася — загальна кількість нових випадків зменшується. Також покращення спостерігають у Південному Судані та Сомалі.

Холера швидко поширюється у районах із неналежною системою водопостачання та каналізації, особливо у переповнених таборах у зонах конфліктів, де ризики залишаються високими.

Africa CDC також повідомив, що в Ефіопії виявили вісім підозр на вірусну геморагічну лихоманку — очікують результатів аналізів, а для стримування можливого спалаху залучено мобільні бригади реагування.

Паралельно в Африці фіксують спад спалаху Mpox (мавпячої віспи), хоча ризики все ще значні у Кенії, Гвінеї, Ліберії та Гані.
