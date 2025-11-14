Кандидат на посаду прем'єра Чехії відмовився продавати свої бізнеси

Андрей Бабіш переконує, що зможе усунути конфлікт інтересів і без того, щоб позбутися своїх підприємств.

Переможець парламентських виборів у Чехії популіст Андрей Бабіш заявив, що не буде продавати свою величезну бізнес-імперію, яка зробила його доларовим мільярдером.

Як пише The Guardian, політик у соцмережах відкинув сценарій продажу конгломерату "Агроферт", який займається фермерським господарством, харчовими технологіями та хімічними добривами.

При цьому Бабіш стверджує, що зможе якимось чином усунути очевидний конфлікт інтересів без відмови від своєї частки у бізнесі. Він пообіцяв, що повністю відповідатиме усім вимогам чеського та європейського законодавства для вступу на посаду прем'єр-міністра.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що він готовий невідкладно призначити Бабіша головою уряду, але лише в разі, якщо 71-річний популіст справді зможе довести, що не залучений до конфлікту інтересів.

Під час свого першого прем'єрського терміну Бабіш передав управління активами трастовому фонду, проте Єврокомісія визнала, що цього було недостатньо, через що проти політика було відкрито розслідування.