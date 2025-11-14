Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСвіт

Кандидат на посаду прем'єра Чехії відмовився продавати свої бізнеси

Андрей Бабіш переконує, що зможе усунути конфлікт інтересів і без того, щоб позбутися своїх підприємств.

Кандидат на посаду прем'єра Чехії відмовився продавати свої бізнеси
Андрей Бабіш
Фото: EPA/UPG

Переможець парламентських виборів у Чехії популіст Андрей Бабіш заявив, що не буде продавати свою величезну бізнес-імперію, яка зробила його доларовим мільярдером.

Як пише The Guardian, політик у соцмережах відкинув сценарій продажу конгломерату "Агроферт", який займається фермерським господарством, харчовими технологіями та хімічними добривами.

При цьому Бабіш стверджує, що зможе якимось чином усунути очевидний конфлікт інтересів без відмови від своєї частки у бізнесі. Він пообіцяв, що повністю відповідатиме усім вимогам чеського та європейського законодавства для вступу на посаду прем'єр-міністра. 

Президент Чехії Петр Павел заявив, що він готовий невідкладно призначити Бабіша головою уряду, але лише в разі, якщо 71-річний популіст справді зможе довести, що не залучений до конфлікту інтересів. 

Під час свого першого прем'єрського терміну Бабіш передав управління активами трастовому фонду, проте Єврокомісія визнала, що цього було недостатньо, через що проти політика було відкрито розслідування.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies