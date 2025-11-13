Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
У Данії заявили про масштабну кібератаку

Відповідальність на себе взяла проросійська група NoName057.

Фото: ANSA

Сайти уряду Данії і кількох оборонних компаній 13 листопада тимчасово перестали працювати через масштабну кібератаку, ймовірно, з боку Росії, передає «Європейська правда».

Управління цивільного захисту Данії заявило, що низка данських вебресурсів зазнала DDoS-атаки — коли сервери перевантажують штучним трафіком, що блокує доступ до сайтів.

«Кілька данських компаній і вебсайтів наразі зазнають перебоїв у роботі та збоїв через DDoS-атаки. Ми уважно стежимо за ситуацією спільно з військовою розвідкою Данії», — заявили у відомстві.

Поскаржилася на атаку і данська оборонна група Terma. Її речник Тобіас Брун-Фалькенкроне зазначив, що поки «зарано говорити», хто стоїть за інцидентом.

«Ми добре підготовлені до такого роду кібератак і діяли швидко. Порушень безпеки й втрати даних не відбулося», — сказав він.

Тим часом роросійська хакерська група NoName057 заявила про свою причетність до атаки, стверджуючи, що її мішенню стали сайти Міністерства транспорту Данії і державний портал Borger.dk.

  • Торік у грудні ці проросійські хакери атакували низку офіційних сайтів в Італії. Постраждали портали Міністерства закордонних справ, аеропортів Мілана – загалом, близько десяти сайтів. Хакерська група Noname057 у телеграмі заявила, що так італійські «русофоби отримують заслужену кібервідповідь».
