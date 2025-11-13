Північні та балтійські країни у межах PURL профінансують озброєння для України на 500 млн доларів

Сьогодні, 13 листопада, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція оголосили про фінансування спільного пакету військового обладнання та боєприпасів для України на суму 500 мільйонів доларів США.
Як зазначено у повідомленні на сайті НАТО, йдеться про закупівлю озброєння, що постачається зі Сполучених Штатів в рамках ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав це рішення союзників.
"Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять до України. Союзники по НАТО продовжуватимуть постачати необхідне обладнання та матеріали", – сказав генеральний секретар.
- Тиждень тому Офіс президента України повідомив, що внески від партнерів на покриття пріоритетних потреб України за ініціативою PURL становлять вже 2,82 млрд доларів.
- PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
- Ініціатива PURL реалізується із серпня цього року на основі домовленостей між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, а також Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
- Україна вже отримала 4 пакети підтримки в межах ініціативи PURL. Ще два узгоджуються зі Штатами.