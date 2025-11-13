В Естонії скасували концерт Limp Bizkit, фронтмен якого вважає Крим «російським»

Концерт американського гурту Limp Bizkit, запланований у Естонії на 31 травня 2026 року, скасували через обурення естонського МЗС, пише ERR.

Відомство заявило, що в країні «немає місця для прихильників держави-агресора».

Після анонсу концерту МЗС Естонії наголосило журналістам, що держава підтримує територіальну цілісність України і не приймає публічних проявів симпатій до Росії: «Прихильникам держави-агресора немає місця ні в Естонії, ні в естонському культурному просторі».

Мова йде про скандальний випадок 2015 року, коли фронтмен гурту Фред Дерст визнав Крим «російським». В естонському МЗС не уточнили, чи саме цей фактор став підставою для тиску на організаторів, але після заяви відомства старт продажу квитків не відбувся, а згодом концерт скасували.

У пресрелізі Baltic Live Agency заявило, що знало про інцидент і «рішуче засуджує» подібні висловлювання Дерста.

Співорганізатором виступу Limp Bizkit була українська NTR Team, яку очолює Олександр Порядченко. Компанія брала участь як рівноправний партнер, забезпечуючи фінансову та організаційну підтримку.