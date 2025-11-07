ОП: на ініціативу PURL зібрано понад 2,8 млрд доларів

До ініціативи доєдналися вже 16 країн.

Внески від партнерів на покриття пріоритетних потреб України за ініціативою PURL становлять вже 2,82 млрд доларів.

Про це повідомляє Офіс президента України.

“Це дало змогу сформувати п’ять пакетів американської зброї для посилення української оборони”, - йдеться у повідомленні.

До програми вже долучилися 16 країн: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія та Іспанія.

Що таке PURL

PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.

Ініціатива PURL реалізується із серпня цього року на основі домовленостей між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, а також Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Україна вже отримала 4 пакети підтримки в межах ініціативи PURL. Ще два узгоджуються зі Штатами.

США очікують отримати ще 2 млрд доларів за механізмом PURL “протягом наступних кількох місяців”.У 2026 році через PURL планують зібрати 12-15 млрд доларів, "необхідних для закупівлі вкрай важливого озброєння, яке потрібно Україні для самооборони та продовження боротьби на передовій".