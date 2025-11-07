США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

ОП: на ініціативу PURL зібрано понад 2,8 млрд доларів

До ініціативи доєдналися вже 16 країн.

ОП: на ініціативу PURL зібрано понад 2,8 млрд доларів
ЗРК Patriot, ілюстративне фото
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Внески від партнерів на покриття пріоритетних потреб України за ініціативою PURL становлять вже 2,82 млрд доларів.

Про це повідомляє Офіс президента України.

“Це дало змогу сформувати п’ять пакетів американської зброї для посилення української оборони”, - йдеться у повідомленні.

До програми вже долучилися 16 країн: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія та Іспанія.

Що таке PURL 

PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.

Ініціатива PURL реалізується із серпня цього року на основі домовленостей між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, а також Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Україна вже отримала 4 пакети підтримки в межах ініціативи PURL. Ще два узгоджуються зі Штатами. 

США очікують отримати ще 2 млрд доларів за механізмом PURL “протягом наступних кількох місяців”.У 2026 році через PURL планують зібрати 12-15 млрд доларів, "необхідних для закупівлі вкрай важливого озброєння, яке потрібно Україні для самооборони та продовження боротьби на передовій".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies