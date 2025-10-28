Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
США очікують отримати ще 2 млрд доларів за механізмом PURL

Очікується, що гроші надійдуть “протягом наступних кількох місяців”.

США очікують отримати ще 2 млрд доларів за механізмом PURL
Посол США у НАТО Метью Вітакер
Фото: скрін

Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив про хід виконання ініціативи PURL, передає "Європейська правда".

"Ще близько 2 мільярдів доларів або більше ми очікуємо залучити (через PURL. – Ред.) протягом наступних кількох місяців, і ми сподіваємося, що це буде зроблено дуже скоро", – додав він.

Посол США при НАТО також зауважив, що за механізмом PURL "зобов'язання поступово виконуються".

Метью Вітакер висловив сподівання, що у 2026 році через PURL планують зібрати 12-15 млрд доларів, "необхідних для закупівлі вкрай важливого озброєння, яке потрібно Україні для самооборони та продовження боротьби на передовій".

"І я думаю, що це ще один приклад того, як Європа активізується, як наші союзники по НАТО тут, на континенті, активізуються і підтримують Україну в захисті, в кінцевому рахунку, європейського континенту", – зазначив посол.
