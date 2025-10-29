США зняли санкції з Мілорада Додіка і його оточення

Загалом зі списку вилучили 48 фізичних та юридичних осіб, яких раніше звинуватили у дестабілізації ситуації в Боснії і Герцеговині.

Міністерство фінансів США оновило санкційний список, виключивши з нього низку осіб і компаній із Республіки Сербської, серед яких — колишній президент РС Мілорад Додік, позбавлений мандата рішенням місцевого парламенту, пише «Європейська правда».

Управління з контролю за іноземними активами американського Мінфіну зі списку вилучило загалом 48 фізичних та юридичних осіб, яких раніше звинуватили у дестабілізації ситуації в Боснії і Герцеговині та підриві Дейтонських мирних угод.

До переліку потрапили члени родини Додіка, його соратники, зокрема, спікер парламенту Республіки Сербської Ненад Стевандич, а також понад десяток компаній, пов’язаних із його оточенням.