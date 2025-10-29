Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
США зняли санкції з Мілорада Додіка і його оточення

Загалом зі списку вилучили 48 фізичних та юридичних осіб, яких раніше звинуватили у дестабілізації ситуації в Боснії і Герцеговині.

США зняли санкції з Мілорада Додіка і його оточення
Мілорад Додік
Фото: ЕРА/UPG

Міністерство фінансів США оновило санкційний список, виключивши з нього низку осіб і компаній із Республіки Сербської, серед яких — колишній президент РС Мілорад Додік, позбавлений мандата рішенням місцевого парламенту, пише «Європейська правда».

Управління з контролю за іноземними активами американського Мінфіну зі списку вилучило загалом 48 фізичних та юридичних осіб, яких раніше звинуватили у дестабілізації ситуації в Боснії і Герцеговині та підриві Дейтонських мирних угод.

До переліку потрапили члени родини Додіка, його соратники, зокрема, спікер парламенту Республіки Сербської Ненад Стевандич, а також понад десяток компаній, пов’язаних із його оточенням.

  • У січні 2017 року Мінфін США ввів санкції на Мілорада Додіка. Вони передбачають блокування доступу до будь-яких активів, які підпадають під юрисдикцію США.
  • Підставою для санкцій стало те, що Додік постійно перешкоджав імплементації Дейтонської угоди, укладеної після закінчення війни в Боснії і Герцеговині в 1995 році. Наприкінці 2016-го Додік оголосив про проведення референдуму для відокремлення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.
  • У січні 2022 року Міністерство фінансів США розширило санкції щодо Додіка.
  • Торік у червні Штати оголосили про запровадження санкцій і проти мережі, яка збагачувала експрезидента Республіки Сербської.
