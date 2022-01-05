США розширили санкції щодо лідера боснійських сербів Мілорада Додіка

Міністерство фінансів США розширило санкції щодо лідера боснійських сербів Мілорада Додіка. Відомство вказує на порушення ним мирної угоди від 1995 року та його участь у корупції та хабарництві.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

Також Мінфін США запровадив санкції щодо медіаплатформи "Альтернативна телевізія Баня-Луки", яку лідер боснійських сербів придбав для реалізації своїх інтересів.

"Дестабілізуюча корупційна діяльність Мілорада Додіка та його спроби зруйнувати Дейтонські мирні угоди, що мотивовані його власними корисливими інтересами, загрожують стабільності Боснії та Герцеговини та всього регіону", - заявив, заступник міністра фінансів з питань розслідування тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

У Мінфіні США зазначили, що Додік прагне вивести армію Республіки Сербської зі складу збройних сил Боснії та Герцеговини.

"Сполучені Штати без вагань діятимуть проти тих, хто прагне корупції, дестабілізації та розколу за рахунок власного народу, а також проти тих, хто сприяє такій поведінці», - зазначив Нельсон.

Дейтонські угоди були підписані з ініціативи Великої Британії та США президентами Боснії та Герцеговини, Хорватії та Сербії в 1995 році, вони поклали край етнічному конфлікту в країні та встановили нинішню конституцію Боснії та Герцеговини. Згідно з угодами, Боснія і Герцеговина залишалася єдиною федеративною державою.

Протягом багатьох років Додік виступав за відділення боснійських сербів і за те, щоб воно стало частиною сусідньої Сербії. 11 грудня парламент Республіки Сербської ухвалив рішення про вихід із армії, правової та податкової системи Боснії і Герцеговини, попри застереження Заходу.

У січні 2017 року Мінфін США наклав санкції на Мілорада Додіка. Вони передбачають блокування доступу до будь-яких активів, які підпадають під юрисдикцію США.

Підставою для санкцій стало те, що Додік постійно перешкоджає імплементації Дейтонської угоди, укладеної після закінчення війни в Боснії і Герцеговині в 1995 році. Наприкінці 2016-го Додік оголосив про проведення референдуму для відокремлення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.