Путін обговорив з Лукашенком і Токаєвим ситуацію у Казахстані

На тлі протестів у Казахстані відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна, очільника білоруського режиму Олександра Лукашенка та президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Про це у середу, 5 січня, повідомляє білоруське державне інформагентство БелТА.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 січня провів телефонні розмови з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та Президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. Президент Білорусі спочатку з російським, а потім із казахстанським колегами провели консультації щодо ситуації в Казахстані", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Лукашенка розповіли, що глави країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) перебувають у постійному контакті. Крім Білорусі, Казахстану та Росії до ОДКБ входять Вірменія, Киргизія та Таджикистан.

Раніше повідомляли, що Токаєв, який сьогодні замість Нурсултана Назарбаєва очолив Раду безпеки Казахстану, запровадив надзвичайний стан на території всієї країни.

Перед тим він виступив зі зверненням до народу і заявив про намір "діяти максимально жорстко".