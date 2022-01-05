Меркель після відставки точно не працюватиме на Росію, - посол

Дипломат також виключив можливість повернення ексканцлерки Німеччини в економічну галузь.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник виключає можливість того, що колишня канцлерка Ангела Меркель може піти працювати на російські державні структури чи російський бізнес.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

"Це виключено! Ангелу Меркель можна оцінювати по-різному, але це - ні", - сказав Мельник, коментуючи побоювання, що Меркель піде дорогою ексканцлера Гергарда Шрьодера і очолить "Північний потік-2" чи "Роснєфть".

"Протягом останніх семи років я був учасником десятків зустрічей українських політиків із Меркель, і маю сказати, що вона - людина, яка має моральний хребет і внутрішні ціннісні орієнтири", - додав посол.

Мельник також виключив можливість повернення Меркель в економічну галузь, а тим більше у сферу впливу російського бізнесу.

"Імовірність цього сценарію близька до нуля. І я схильний довіряти людям з її оточення, які кажуть, що у політику ексканцлерка також навряд повернеться", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, в 2017 році колишнього канцлера Німеччини, голову комітету акціонерів Nord Stream AG Гергарда Шрьодера затвердили на посаді голови ради директорів "Роснєфті". Тоді Меркель засудила плани Шрьодера увійти в керівництво російської компанії.

Раніше, в жовтні 2016 року, Шрьодер очолив "Північний потік-2".

У 2020 році Шрьодера переобрали головою ради директорів "Роснєфті".

Гергард Шрьодер був канцлером Німеччини з 1998-го по 2005 рік.