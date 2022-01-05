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Трамп скасував пресконференцію до річниці нападу його прихильників на будівлю Капітолію

Експрезидент США пообіцяв "відповісти на усі питання" на мітингу 15 січня в Арізоні.

Трамп скасував пресконференцію до річниці нападу його прихильників на будівлю Капітолію
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп  скасував пресконференцію, яку він планував провести 6 січня, у річницю нападу його прихильників на будівлю Капітолію США.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У заяві йдеться, що Трамп планує відповісти на питання 15 січня, на брифінгу перед мітингом, який відбудеться за його участю в Арізоні.

Причини скасування пресконференції не називають.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року тисячі прихильників Трампа штурмували будівлю Капітолію. Це стало наймасовішою атакою на будівлю Конгресу з часів війни 1812 між США  та Великобританією. Учасники заворушень, які вважали, що поразка Трампа на президентських виборах була наслідком фальсифікацій, спробували завадити законодавцям підтвердити перемогу президента Джо Байдена.

Один з поліцейських, які перебували в будівлі Капітолію, помер наступного дня після нападу, і ще четверо співробітників поліції  вчинили самогубства. Крім того, 6 січня у Вашингтоні загинули четверо учасників заворушень, постраждали близько 140 правоохоронців. У причетності до нападу було звинувачено понад 700 людей.

Палата представників США звинуватила Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент.  Утім Сенат США виправдав експрезидента.

Заворушення в Капітолії призвели до другого імпічменту Трампа та численних розслідувань. Слідча комісія, заснована Палатою представників,  намагається викликати в Конгрес популярного ведучого телеканалу Fox News Шона Хенніті, який 6 січня обмінювався текстовими повідомленнями з Трампом, його помічниками та адвокатами.

23 червня 2021 року суд у США ухвалив перший вирок у цій справі  - 49-річну жительку штату Індіана засудили до 36 місяців умовного терміну, 120 годин громадських робіт і 500 доларів компенсації. У серпні  на Трампа подали до суду семеро поліцейських. У жовтні  Трамп оскаржив у суді дії Комісії Палати представників США, яка розслідує події 6 січня.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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