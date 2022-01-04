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Суд відхилив позов "немовляти" з обкладинки Nevermind до Nirvana

Американець намагався відсудити в колишніх учасників гурту 2,5 млн доларів.

Суд відхилив позов "немовляти" з обкладинки Nevermind до Nirvana
Фото: Wikimedia

Окружний суд Центральної Каліфорнії відхилив позов мешканця Лос-Анджелеса Спенсера Елдена, чия дитяча фотографія була використана для обкладинки знаменитого альбому Nevermind гурту Nirvana.

Про це повідомляє Variety.

30-річний американець намагався відсудити в колишніх учасників гурту 2,5 млн доларів, звинувативши їх у поширенні дитячої порнографії. Позивач стверджував, що його ім'я та особистий бренд "виявилися назавжди пов'язані з комерційною експлуатацією сексу, яку він зазнав, будучи немовлям".

Альбом Nevermind вийшов у 1991 році і став найбільш успішним в історії Nirvana. На його обкладинці зображено немовля в басейні, яке пливе до доларової купюри на гачку. Фото було зроблено в Пасадені (Каліфорнія) у 1990 році, коли Елдену було чотири місяці 

Позов відхилено без розгляду по суті, оскільки позивач пропустив термін подачі заперечень на клопотання відповідачів про відхилення.

При цьому він має два тижні часу (до 13 січня) для можливого відновлення розгляду справи.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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