Емінем встановив рекорд прослуховувань на Spotify

Фото: скрин відео

Американський репер Емінем встановив рекорд прослуховувань на стримінговому сервісі Spotify. Альбом The Slim Shady LP, що вийшов у 1999 році, на Spotify прослухали понад мільярд разів.

Як повідомляє NME, це вже 11-й альбом репера, який одержав такий результат.

Емінем – перший виконавець із такою кількістю альбомів, прослуханих на сервісі понад мільярд разів.

Також за мільярд перевалила кількість прослуховувань альбомів Емінема The Marshall Mathers LP, The Eminem Show, Encore, Curtain Call: The Hits, Relapse, Recovery, The Marshall Mathers LP 2, Revival, Kamikaze, Music To Be Murdered By.

Як повідомляли, секретна служба США допитувала американця Маршалла Брюса Метерса III, відомого як репер Eminem, через його слова з погрозами на адресу президента США Дональда Трампа і його дочки в музичних композиціях. Йшлося про реп, який Eminem читав у рамках церемонії "BET Hip Hop Awards" у 2017 році.

У виданому 2018 року альбомі під назвою Kamikaze репер в одній з композицій згадував, що співробітники Секретної служби допитували його.