Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"

Стримінговий сервіс Netflix відповів на листа міністра культури України Олександра Ткаченка щодо неприємного епізоду в новому сезоні серіалу "Емілі в Парижі". Українку там показали дурнуватою злодійкою, що не сподобалося багатьом глядачам.

За словами Ткаченка, відповідь Netflix на критику "достатньо дипломатична".

"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі "Емілі в Парижі" достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо у більш тісному контакті, аби упередити подібні випадки", – розповів міністр виданню dev.ua.

Ткаченко вважає, що хоч таке некоректне зображення українки в серіалі є художнім образом, ми всі маємо абсолютне право обуритись на це.

"Така активна громадська позиція точно сприятиме тому, щоб при подальшому показі персонажів української національності у майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців", – зазначив очільник Мінкультури.

На його думку, ця ситуація порушує важливе питання – іміджу України за кордоном.

Минулого тижня на стримінговому сервісі Netflix презентували другий сезон серіалу "Емілі в Парижі". Торік перший сезон став одним із найпопулярніших шоу.

У цьому сезоні зʼявився новий персонаж – українка Петра з Києва. Петра зображена як не надто інтелектуальна жінка, схильна до крадіжок і спрагла до всього безкоштовного.