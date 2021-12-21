КСУ визнав законними "чорний список" акторів та заборону російських фільмів

Конституційний суд України визнав конституційними положення законів "Про телебачення і радіомовлення" і "Про кінематографію", які забороняють показ в Україні російських фільмів та санкціонують створення "чорного списку" російських артистів.

Як повідомила пресслужба КСУ, рішення було ухвалене в вівторок, 21 грудня, за конституційним поданням 47 народних депутатів від 9 липня 2018 року.

Народні депутати, які в основному входили до складу тодішнього "Опозиційного блоку", намагались оскаржити низку положень, більшість із яких стосувалися створення Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з законодавством, Держкіно повинне відмовляти у видачі або припиняти дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, яка перебуває в цьому списку.

Крім того, депутати намагались оскаржити заборону на трансляцію фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора.

Нагадаємо, що заборона на показ російських фільмів в Україні діє з 2015 року.

Тоді було введено нову статтю 15-1 до закону про кіно, що заборонила розповсюдження і демонстрування фільмів з популяризацією органів держави-агресора (такий статус має тільки Росія) і радянських органів державної безпеки (ВНК, ОГПУ, НКВС, КДБ і т.д.). Заборона чинна для таких фільмів незалежно від країни виробництва, знятих з 1 серпня 1991 року.

Одночасно була введена заборона трансляції будь-яких фільмів, знятих фізичними та юридичними особами держави-агресора після 1 січня 2014 року.

Тоді ж у законі про телебачення і радіомовлення окремо була прописана заборона фільмів за участю акторів, музикантів, авторів сценарію, режисерів, продюсерів, які потрапили до спеціального переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці (повинен публікуватися на сайті Мінкульту).