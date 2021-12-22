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"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова

Депутат заявив, що його шантажували цим відео.

"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
Фото: Пресс-служба Кабмина

Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук заявила, що оприлюднення відео з депутатом Миколою Галушком може бути пов'язане з тим, що депутат літом голосував за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляється в телеграмі Палійчук.

"Цей інцидент мав місце рік тому, 18 грудня 2020 року. Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи. За словами депутата, поява цього відео в публічному просторі пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня. А з’явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року. І її можна сприйняти як нещодавній інцидент", - заявила вона.

Незважаючи на це, в "Слузі народу" вибачились перед працівникам поліції та пообіцяли, що "неприйнятна" поведінка Галушка буде розглядатися етичним комітетом партії.

Нагадаємо, що 22 грудня "Українська правда" опублікувала відео, на якому Микола Галушко обматюкавав поліцейських за зупинку його автомобіля.

42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

У вересні 2021 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час одного з ефірів заявив, що Аваков може бути причетний до того, що депутати від владної партії "різко стали наркоманами за кермом" в останній тиждень його перебування на посаді.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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