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Шуляк: "Слуга народу" буде позбавлятися депутатів, "які не дивляться з нами в один бік"

Партія хоче забрати мандати у "зашкварених".

Шуляк: "Слуга народу" буде позбавлятися депутатів, "які не дивляться з нами в один бік"
Фото: Анна Стешенко

Голова "Слуги народу" Олена Шуляк заявила, що партія ініціюватиме відкликання депутатів місцевих рад, "які не дивляться з нами в один бік".

Про це вона повідомила на підсумковій пресконференції у вівторок, 21 грудня, говорячи про плани на наступний рік

"Обов'язково введемо такий орган, як дисциплінарна комісія, яка буде розбиратися з різними зашкварами, якщо можна так сказати, всіх депутатів, не тільки народних, але й тих, які обрані від партія "Слуга народу" на місцевому рівні. На сьогодні у нас 6 407 місцевих депутатів, 225 голів громад, це велика команда", - сказала Шуляк.

Вона окремо попередила, що перевірка стосуватиметься депутатів з Київської області та інших проблемних регіонів.

"Будемо обов'язково розглядати застосування імперативного мандату, щоб позбутися членів команди, які не дивляться в один бік зі Слугою народу. На жаль, імперативний мандат до народних депутатів застосувати не можна, але можна відкликати з фракції", - сказала вона.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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