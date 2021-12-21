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Арахамія: Україна розраховує до квітня вийти на новий формат переговорів з Росією

Розглядаються прямі переговори з Путіним та залучення США.

Арахамія: Україна розраховує до квітня вийти на новий формат переговорів з Росією
Фото: Анна Стешенко

Голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що влада до кінця першого кварталу 2022 року хоче вийти на новий формат мирного врегулювання на Донбасі.

Про це він сказав у вівторок, 21 грудня, на підсумковій пресконференції.

За його словами, робота "нормандської четвірки" зайшла в глухий кут, і на цьому фоні виникла загроза повномасштабної ескалації бойових дій зі сторони Росії.

Тому зараз ведеться робота щодо двох можливих сценаріїв: прямі переговори з Росією та залученням США до переговорів. 

"Зараз наша стратегія - це, перше, деескалація, а друге - це зміна цього нормандського формату. У нас є два варіанти: один формат - це прямі переговори з Путіним і другий формат - додання Сполучених Штатів Америки до нормандського чи якогось іншого формату. Це в активній фазі обговорення. Тут так багато сторін, що я, на жаль, не можу давати ніяких дат, але у нас внутрішній дедлайн стоїть - це кінець першого кварталу 2022 року", - сказав він.

Нагадаємо, що остання зустріч лідерів країн Нормандського формату відбулася в грудні 2019. У вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб провести до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель новий саміт лідерів країн "нормандської четвірки", але реалізувати ці плани не вдалося.

11 жовтні канцлерка Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ. Проте вона досі не відбулась, і в Німеччині уже змінився канцлер.

МЗС України неодноразово заявляло, що російський міністр Сергій Лавров відмовляється від зустрічі в форматі "четвірки".

Учасницями "нормандської четвірки" є Україна, Німеччина, Франція і Росія.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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