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Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка

Штати "уважно стежать" за справою. 

Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Фото: eurosolidarity.org

Посольство США в Україні прокоментувало справу проти пʼятого президента, нардепа "Євросолідарності" Петра Порошенка.

У заяві посольства в Twitter зазначено, що США "уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка".

"Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах", – зазначається у коментарі.

Нагадаємо, що Порошенку інкримінують державну зраду і сприяння терористичним угрупуванням у так званій вугільній справі, фігурантами якої є нардеп Віктор Медведчук і ексміністр енергетики Володимир Демчишин, а також бізнесмен Кузява.

За версією слідства, Порошенко і Медведчук нібито вступили в злочинну змову, наслідком якої стала відмова від купівлі вугілля в ПАР та закупівля його на двох підприємствах, розташованих на підконтрольній терористам території. Кошти за вугілля, за матеріалами Офісу генпрокурора, перераховувалися зокрема і ватажкам терористичних "ДНР" і "ЛНР". 

Підозра була підписана 20 грудня, сам Порошенко нині перебуває в Польщі і обіцяє повернутись у січні. Він вважає цю справу проти себе "переходом червоних ліній". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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