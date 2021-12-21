Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка

Посольство США в Україні прокоментувало справу проти пʼятого президента, нардепа "Євросолідарності" Петра Порошенка.

У заяві посольства в Twitter зазначено, що США "уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка".

"Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах", – зазначається у коментарі.

Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 21, 2021

Нагадаємо, що Порошенку інкримінують державну зраду і сприяння терористичним угрупуванням у так званій вугільній справі, фігурантами якої є нардеп Віктор Медведчук і ексміністр енергетики Володимир Демчишин, а також бізнесмен Кузява.

За версією слідства, Порошенко і Медведчук нібито вступили в злочинну змову, наслідком якої стала відмова від купівлі вугілля в ПАР та закупівля його на двох підприємствах, розташованих на підконтрольній терористам території. Кошти за вугілля, за матеріалами Офісу генпрокурора, перераховувалися зокрема і ватажкам терористичних "ДНР" і "ЛНР".

Підозра була підписана 20 грудня, сам Порошенко нині перебуває в Польщі і обіцяє повернутись у січні. Він вважає цю справу проти себе "переходом червоних ліній".