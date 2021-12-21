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Подруга Протасевича попросила Лукашенка її помилувати

Інший варіант розвитку подій – це екстрадиція дівчини до Росії.

Подруга Протасевича попросила Лукашенка її помилувати
Фото: EPA/UPG

Подруга білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича росіянка Софія Сапега написала Олександру Лукашенку прохання про помилування.

Про це розповів вітчим дівчини Сергій Дудич в ефірі радіостанції "Эхо Москвы", передає Deutsche Welle.

"Якесь рішення може бути прийняте тільки після суду. Але ми все-таки сподіваємось на помилування президента. Я знаю, що Софія написала прохання про помилування на ім'я президента республіки Білорусь. Чекатимемо, що буде", – сказав Дудич.

Він також зазначив, що після затримання Сапеги родичі дівчини також зверталися до адміністрації президента РФ Володимира Путіна.

"Нам надійшла відповідь із МЗС, що "ваша справа і доля Софії перебувають під контролем", і що російські дипломати "стежать за ситуацією та ходом розслідування". Що можемо – ми робимо, ми стукали всюди", – сказав Дудич.

На думку адвоката росіянки Антона Гашинського, шанси його підзахисної на помилування є досить високими. "Про помилування – це можливий результат. Ступінь прийняття такого рішення дуже високий. Думаю, 50 на 50", – оцінив ймовірність такого результату Гашинський.

Інший варіант розвитку подій – це, за його словами, екстрадиція Сапеги до Росії для відбуття покарання на батьківщині. 

Нагадаємо, Софія Сапега була затримана разом із Романом Протасевичем після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську в травні. У грудні Слідчий комітет Білорусі висунув Сапезі остаточне звинувачення за статтею про розпалювання ворожнечі. Мінімальне покарання за цією статтею – шість років позбавлення волі.

Справу Сапеги вже передано до суду. Слідчі зазначили, що обвинувачена "сумлінно виконала всі умови укладеної з нею досудової угоди".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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