Чи стане Нотр-Дам релігійним Діснейлендом?

Близько сотні французьких публічних людей, поміж яких історики, архітектори, митці і культурні діячі, підписали петицію проти плану внутрішньої реконструкції Нотр-Даму – «осучаснення» його до непізнаваності. На їхню думку , проєкт докорінно змінить ідентичність собору. Один з найважливіших монументів Франції, який постраждав від масштабної пожежі два з половиною роки тому, має заново відчинити свої двері 2024 року. Французів тішить прогрес у поверненні собору до життя, але бачити його зміненим до рівня релігійного Діснейленду вони не готові.

Фото: cath.ch

Світлові проєкції і приглушене світло

Зміни, за які проголосувала Національна комісія архітектури і пам’яток, мають «дозволити вірянам і відвідувачам побачити Нотр-Дам по-іншому». Дійсно, досвід візиту буде кардинально відрізнятися: насамперед вхід у Нотр-Дам здійснюватиметься не через бічний, а через центральний портал головного фасаду, який досі був зазвичай зачинений. Траєкторія руху всередині собору теж буде змінена, вона вестиме відвідувачів з півночі на південь уздовж центральної літургійної осі, елементи якої (баптистерій, вівтар, скинія) будуть реставровані в одному стилі. У 14 з 24 капличок Нотр-Даму приберуть більшість сповідальниць, а сучасні витвори мистецтва займуть місце поряд із фресками, датованими 1630-1707 роками. Таким чином, на думку Комісії, «історія зможе комунікувати із сучасністю».

Зміни торкнуться й освітлення, яке в «новому» Нотр-Дамі буде приглушеним, з локальними світильниками на рівні людського зросту. Напівтемрява дозволить зробити акцент на головній новинці собору, яка теж потрапила під шквал критики: на стіни планують направити відеопроєкції фраз з Біблії одразу чотирма мовами (французькою, англійською, китайською і арабською). Світлове шоу має на меті «зробити сакральні тексти доступнішими». Подбали в Комісії і про комфорт вірян: традиційні стільці будуть замінені лавами на коліщатах. Останній пункт ще повинні переглянути і затвердити священнослужителі. Преса вже порівняла Нотр-Дам з релігійним Діснейлендом.

Єдине, з чим погодилися як автори проєкту, так і його критики, – жодна історична пам’ятка, фреска, статуя або реліквія, яка була в Нотр-Дамі до пожежі, не залишить його стін. Реліквії нікуди не дінуться, а от те, де і як їх виставлятимуть, – так. «Скарби Нотр-Даму мають бути на видному місці», – запевняють у Комісії. «Нотр-Дам буде змінений до невпізнаваності», – наполягають критики.

Фото: : Vincent Callebaut Architectures Варіанти реконструкції Нотр-Даму Фото: Summum Architecture/Instagram Фото: Alexandre Fantozzi/Instagram Фото: twitter.com/kayaburgess Фото: Ulf Mejergren Architects Фото: Mathieu Lehanneur

Ще більше грошей і ще більше дубів

Інноваційний підхід до релігійного досвіду влетить Нотр-Даму в копієчку. На внутрішні відновлювальні роботи знадобиться майже 6 мільйонів євро, з яких 1,2 мільйона вже знайшли – вони підуть на оновлення і збільшення музичного серця собору – органа. Одразу після пожежі велика кількість меценатів виявили неабияку щедрість – Комісія з реконструкції прозвітувала про 853 мільйони євро обіцянок пожертв на відновлення всього храму. З цих поки що віртуальних грошей собор побачив лише десяту частину.

Новаторські проєкти обговорювалися і для склепіння Нотр-Даму. На даху пропонували розмістити навісний сад, прозорий купол, велетенську вогняну скульптуру і навіть щось на кшталт голограми у вигляді променя, що «з’єднав би небо з землею». Зрештою, від усіх фантазій Комісія вирішила відмовитися: наприклад, легендарний шпиль Нотр-Даму відбудують ідентичним до оригіналу. Щоправда, і тут не обійшлося без полеміки. На конструкцію шпиля і склепіння використають близько тисячі столітніх дубів з лісів Франції. Організації захисту довкілля відразу ж забили на сполох, мовляв, вирубка такої кількості настільки старих і цінних дерев невиправдана. «Їхній діаметр – 60-80 сантиметрів, тому ці дерева ідеально підходять для проєкту. До того ж ми обрали дуби, які вже дожили свого віку», – виправдовуються в управлінні зелених зон департаменту Па-де-Кале. До того як дерево почнуть обробляти, його просушуватимуть впродовж майже 18 місяців, аби майбутня конструкція була міцною.

Фото: paris-life.info Фото: notredamedeparis.fr/ Фото: Nav reet rana Фото: MOSSOT - Фото: Pierre LECERF

«Не варто забувати, що Нотр-Дам – це місце для вірян, куди вони приходять на месу, а не туристична цікавинка», – наполягають підписники петиції проти нового внутрішнього оздоблення собору. Занепокоєння французьких істориків і архітекторів можна зрозуміти, однак не варто забувати, що до пожежі Нотр-Дам відвідували близько 12 мільйонів людей на рік, а ці масштаби ніяк не можна порівняти з відвідуванням звичайної церкви. Отже, варто погодитись, що монумент у самому серці Парижа на березі Сени – це все ж таки насамперед історична пам’ятка, на відкриття якої чекають не лише парижани, а й туристи з усіх куточків світу. Інше питання – чи припаде їм до смаку «оновлений» собор. Чекати лишилося два роки.