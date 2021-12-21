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Шмигаль обговорив з послом Японії інвестиції в Україну

Прем’єр-міністр України сподівається, що Японія може стати одним із лідерів за обсягами прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Шмигаль обговорив з послом Японії інвестиції в Україну
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з новопризначеним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. За словами прем’єра, Україна розраховує й надалі розвивати співпрацю з Японією, зокрема, у сферах економіки, IT та культури. 

Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник українського Уряду подякував Японії за підтримку територіальної цілісності України та за участь в установчому саміті Кримської платформи. Прем’єр-міністр також висловив упевненість у тому, що Японія як один із найбільших у світі інвесторів також може стати одним із лідерів за обсягами прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Як зауважив Денис Шмигаль, залученню інвестиції може посприяти укладення нової міжурядової Конвенції про уникнення подвійного оподаткування.

"Прем’єр-міністр підкреслив важливість ефективної реалізації спільних проектів, зокрема реконструкції Бортницької станції аерації, на чому також наголосив Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда", -йдеться у повідомленні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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