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Міністр оборони Росії заявив, що в Донецькій області воюють "американські найманці" з приватних військових компаній

Шойгу також заявив, що в Авдіївку і Красний Лиман привезли "резервувари з невстановленими хімічними компонентами". 

Міністр оборони Росії заявив, що в Донецькій області воюють "американські найманці" з приватних військових компаній
Президент і міністр оборони РФ
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Донецькій області воюють "співробітники американських військових компаній".

Цю заяву він зробив на колегії Міноборони РФ, участь в якій брав у Путін, пише російський "Інтерфакс".

"Достовірно встановлено присутність понад 120 співробітників американських ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовʼя Донецької області. Вони облаштовують вогневі позиції в житлових будинках і на соціально значимих обʼєктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій і радикальних озброєних угрупувань до активних бойових дій", – заявив він, не навівши доказів.

Шойгу, окрім цього, сказав, що в Авдіївку і Красний Лиман "доставлені резервувари з невстановленими хімічними компонентами". 

Міністр оборони країни-агресора також традиційно звинуватив ЗСУ у "обстрілах мирних кварталів". 

Нагадаємо, іноземці можуть брати участь в ООС тільки як добровольці. Україна і інші країни не відправляли і не відправляють сили інших держав для боротьби з окупантами. Також іноземці та особи без громадянства можуть служити в ЗСУ. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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