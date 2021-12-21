Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
Парад планет
Парад планет
Рахманін: державну зраду Порошенка буде вкрай складно довести
Рахманін: державну зраду Порошенка буде вкрай складно довести
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою
Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
ГоловнаСвіт

У Пакистані новообраного депутата випадково застрелили під час святкування його перемоги на виборах

Мохаммад Закрі Хан Сандай 19 грудня виграв вибори до сільської ради.

У Пакистані новообраного депутата випадково застрелили під час святкування його перемоги на виборах
Мохаммед Закрі Хан Сандай
Фото: samaa.tv

У Пакистані новообраний депутат Мохаммад Закрі Хан Сандай загинув під час святкування власної перемоги на виборах. Чоловік випадково був застрелений святковою чергою з автомата і загинув на місці події.

Про це повідомило місцеве видання Samaa.

"Молодий чоловік, який щойно-но успішно переміг на виборах до сільської ради, був убитий, коли політичні прихильники в районі Суризай Пешавара відкрили вогонь з вогнепальної зброї, щоб відсвяткувати його перемогу. Одна з куль влучила в нього", - пише видання.

Повідомляється, що на місці події були присутні поліцейські, але в те, що відбувається, вони не втручалися.

Мохаммад виграв вибори до сільської ради у неділю, 19 грудня. Після цього він зі своїми прихильниками святкував перемогу.

Нагадаємо, в листопаді начальник райуправління ДСНС у Чернігівській області випадково застрелив товариша-поліцейського на полюванні.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також