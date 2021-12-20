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Росія вирішила вислати двох німецьких дипломатів

Минулого тижня аналогічне рішення ухвалили в Берліні.

Росія вирішила вислати двох німецьких дипломатів
Фото: EPA/UPG

Росія оголосила персонами нон ґрата двох німецьких дипломатів у відповідь на аналогічне рішення Німеччини. Про це повідомило 20 грудня російське міністерство закордонних справ.

У звʼязку з цим до МЗС Росії був викликаний посол Німеччини у Москві Ґеза Андреас фон Ґайр.

Росія заявила, що цей крок є "симетричною відповіддю" на рішення Німеччини вислати двох співробітників посольства РФ у Німеччині після ухвалення у Берліні вироку у справі про вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі.

У Москві вважають вердикт суду в Берліні "несправедливим та необ'єктивним". За версією російської сторони, звинувачення в причетності російських державних структур до цього злочину - "голослівні" та відірвані "від реальності", а сам вирок, на думку МЗС РФ, "носить характер явного політичного замовлення".

У Німеччині вже відреагували на висилку німецьких дипломатів, назвавши її необґрунтованою. "Цей крок не є несподіванкою, втім, цілком невиправданий на думку федерального уряду. Сьогоднішнє рішення МЗС Росії вчергове посилює напруження у відносинах", - йдеться у заяві МЗС Німеччини.

Нагадаємо, що 15 грудня влада Німеччини оголосила небажаними особами двох співробітників російського посольства в Берліні. Висилка повʼязана із вироком у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Того ж дня суд у Берліні засудив росіянина Вадима Красікова до довічного увʼязнення за звинуваченням у вбивстві Хангошвілі. На думку прокурорів, вбивство було замовлене російськими спецслужбами.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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