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Президенти Польщі, України та Литви прокоментували інформацію можливого розміщення ядерної зброї в Білорусі

Анджей Дуда вважає, що це може зупинити тільки спільна рішуча позиція НАТО і США. 

Президенти Польщі, України та Литви прокоментували інформацію можливого розміщення ядерної зброї в Білорусі
Президент Польщі Анджей Дуда
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президенти формату Люблінського трикутника – України, Польщі та Литви – прокоментували інформацію щодо можливого розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.

На спільній пресконференції в Гуті Володимир Зеленський зазначив, що ця інформація повинна розцінюватися як чергове залякування. 

"Мені здається, що будь-які залякування щодо подорожей або міграції ядерної зброї Російської Федерації багато разів чули. І про розташування майбутньої ядерної зброї на території тимчасово окупованого Криму. Я вважаю, що такими речами не можна гратися, а для України це достатньо звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії і деяких представників Білорусі. Принаймні ми будемо точно знати, якщо так станеться, де розташована частина ядерної зброї Російської Федерації", – зазначив він.

Анджей Дуда сказав, що переміщення ядерної зброї ближче до кордонів НАТО буде прямою демонстрацією ще однієї агресії, після Калінінграда, де збільшується кількість ракет.

"Я думаю, якщо таке питання ставлять, у відповідь Лукашенко тільки посміхається, він особливо нічого не скаже, тому що якщо Росія захоче перемістити свої ракети з боєголовками на територію Білорусі, вони спокійно це зроблять. Єдине, що може це зупинити – це рішуча позиція НАТО і США, а не Лукашенко, звичайно", – зазначив президент Польщі.

Гітанас Науседа додав, що ще в травні Лукашенко згадав, що наповнить Європу мігрантами, наркотиками та ядерними відходами.

"Тобто якась частина цього плану зараз реалізується, реалізовувалася і літом, і осінню", – зауважив глава Литви.

Нагадаємо, голова МЗС Білорусь Володимир Макей заявив, що Білорусь готова розмістити в себе російську ядерну зброю в разі загрози з боку НАТО. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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