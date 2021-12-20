Новим президентом Чилі став колишній лідер студентів Боріч

У Чилі колишній лідер студентських протестів Габріель Боріч обраний новим президентом країни. У другому турі виборів, 19 грудня, 35-річний кандидат від блоку "Abruebo Dignidad" ("Я вибираю гідність") отримав майже 56% голосів і став наймолодшим президентом в історії Чилі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Суперник Боріча - правий популіст німецького походження Антоніо Каст отримав 44%. Він визнав поразку і вже привітав новообраного президента з перемогою.

Боріч у 2011 році очолив студентські протести у Чилі. У 2013 році його було обрано депутатом парламенту. Боріч обіцяв виборцям державну систему освіти та охорону здоров'я на зразок європейських соціальних держав. Він виступає за права мігрантів та гомосексуалів та обіцяє стати "президентом усіх чилійців".

Суперник Боріча – 55-річний Антоніо Каст – виступав за різке зниження податків, рішучу боротьбу з нелегальною міграцією та злочинністю. Батько дев'яти дітей та консервативний католик із Республіканської партії вважається прихильником колишнього диктатора Чилі генерала Аугусто Піночета.

У першому турі виборів, що відбувся чотири тижні тому, Боріч трохи поступився Касту, посівши друге місце.

Нинішні президентські вибори в Чилі через великі політичні розбіжності між суперниками стали для багатьох найважливішими з 1990 року, коли країна повернулася до демократії.

Нагадаємо, 9 листопада нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президента Себастьяна Піньєри, інформацію про якого знайшли в офшорному витоку Pandora Papers.