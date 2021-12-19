Відправка британських військ в Україну у випадку вторгнення Росїі є вкрай малоймовірною

Розміщення британських військових на території України для захисту її від можливої агресії Росії малоймовірне, оскільки Україна не є членом НАТО.

Про це заявив Міністр оборони Великобританії Бен Воллес, пише BBC.

“Факт у тому, що (Україна, – ред.) не є членом НАТО, і тому вкрай малоймовірно, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії”, – зазначив міністр у розмові з редактором журналу “Spectator” Ендрю Нілом.

Воллес підкреслив, що ніхто не має бути обдуреним – і Україна знає, що Лондон не збирається відправляти війська.

“Що ж, вони самі по собі?”, – запитав його журналіст.

Воллес натомість знову нагадав, що Україна – не член НАТО, підкреслюючи, що Британія та її союзники докладають усіх дипломатичних зусиль для недопущення ескалації.

Нагадаємо, ще у листопаді видання mirror.co.uk з посиланням на джерела повідомило, що Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії.

Тоді заявили, що до складу сил, що можуть вирушити в Україну, входять члени SAS, Спеціального розвідувального полку, медики, інженери, зв'язківці та до 400 десантників з 16-ї повітряно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті.

У п'ятницю, 17 грудня CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що Росія продовжує нарощувати військові сили поблизу українського кордону. Скупчення окремих груп й техніки спостерігається на відстані до 50 км від кордону з Україною.