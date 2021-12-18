SpaceX вивела на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Наразі орбітальне угруповання складається з 1942 космічних апаратів вагою 290 кг кожен.

Важка ракета-носій Falcon успішно вивела на орбіту 52 міні-супутники, призначені для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомляє компанія SpaceX у Twitter.

"Успішне виведення супутників підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Запуск було здійснено о 04:41 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу Космічних сил США на авіабазі Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Приблизно за 15,5 хвилин після запуску 52 супутника відокремилися від другого ступеня ракети на еліптичній перехідній орбіті висотою до 341 км. Після перевірки їхньої працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту заввишки 540 км.

Наразі орбітальне угруповання SpaceX складається з 1942 космічних апаратів вагою 290 кг кожен.

Watch Falcon 9 launch 52 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/L2w1yHT2XG — SpaceX (@SpaceX) December 18, 2021

Нагадаємо, це вже 34-те виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink і 18-те цього року. Попередню партію супутників Starlink було запущено 3 грудня.