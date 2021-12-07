​ "Евро 2020", "Гра в кальмара" та "Холостяк": у Google назвали найпопулярніші в українців запити у 2021 році

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів за 2021 рік.
Про це повідомляє "Главком" з посиланням на пресслужбу
Отже, найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Евро 2020". На другому місці гучний серіал "Гра в кальмара". Крім того, до топ-10 також увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум". Українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.
Найпопулярніші запити:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
У категорії "Персона" найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, російського політика Олексія Навального та співачку МакSим.
З людей, які померли у 2021 році, найбільше запитів було про принца Філіпа, російського актора Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.
Найпопулярніші запити категорії "Персона":
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
У категорії "Втрати":
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М’ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
У категорії "Фільми" у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel «Веном 2». Також у першій десятці – продовження популярних фільмів за коміксами: «Загін самогубців 2», «Ліга справедливості Зака Снайдера»; анімації «Бос молокосос 2» і «Душа», а також космічна фантастика «Дюна».
ТОП-10 у категроії "Фільми":
- Веном 2
- Загін самогубців 2
- Круелла
- Гнів людський
- Червоне повідомлення
- Ліга справедливості Зака Снайдера
- Після 3
- Бос молокосос 2
- Дюна
- Душа
У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара", а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".
Серіали:
- Гра в кальмара
- Джинні й Джорджія
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мої двері
- Відпустка
- Атака титанів
- Важкі підлітки 3 сезон
- Бріджертони
- Міліціонер з Рубльовки
- Папік 2 сезон
ТВ-шоу:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Зірки в Африке
- Танці з зірками
"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт.
Крім того, українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також - про біткоїн та вітамін D.
Покупка:
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепуска на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
Нагадаємо, у 2020 році найпопулярнішим пошуковим запитом виявився "Коронавірус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавірус рекомендації”, "Симптоми коронавірусу" і "Карантин в Україні".