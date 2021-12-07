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​ "Евро 2020", "Гра в кальмара" та "Холостяк": у Google назвали найпопулярніші в українців запити у 2021 році

Українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.

​ "Евро 2020", "Гра в кальмара" та "Холостяк": у Google назвали найпопулярніші в українців запити у 2021 році
Фото: Depositphotos/guynamedjames

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів за 2021 рік.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на пресслужбу

Отже, найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Евро 2020". На другому місці гучний серіал "Гра в кальмара". Крім того, до топ-10 також увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум". Українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.

Найпопулярніші запити:

  • Евро 2020
  • Игра в кальмара
  • Холостяк 2021
  • Классрум
  • Украина Англия
  • Усик Джошуа
  • Евровидение 2021
  • Украина Швеция
  • Олимпиада 2021
  • Вступ 2021

У категорії "Персона" найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, російського політика Олексія Навального та співачку МакSим.

З людей, які померли у 2021 році, найбільше запитів було про принца Філіпа, російського актора Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.

Найпопулярніші запити категорії "Персона":

  • Олександр Усик
  • Олексій Навальний
  • МакSим
  • Сергій Стерненко
  • Адель Асанті
  • Алек Болдвін
  • Жан Беленюк
  • Джо Байден
  • Злата Огневич
  • Андрій Ярмоленко

У категорії "Втрати":

  • Принц Філіп
  • Володимир Меньшов
  • Жан-Поль Бельмондо
  • Григорій Чапкіс
  • Антон Поляков
  • Олександр Шаляпін
  • Андрій М’ягков
  • Саїд Губденський
  • Петро Мамонов
  • Валерій Гаркалін

У категорії "Фільми" у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel «Веном 2». Також у першій десятці – продовження популярних фільмів за коміксами: «Загін самогубців 2», «Ліга справедливості Зака Снайдера»; анімації «Бос молокосос 2» і «Душа», а також космічна фантастика «Дюна».

ТОП-10 у категроії "Фільми":

  • Веном 2
  • Загін самогубців 2
  • Круелла
  • Гнів людський
  • Червоне повідомлення
  • Ліга справедливості Зака Снайдера
  • Після 3
  • Бос молокосос 2
  • Дюна
  • Душа

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара", а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

Серіали:

  • Гра в кальмара
  • Джинні й Джорджія
  • Жуки 2 сезон
  • Постукай в мої двері
  • Відпустка
  • Атака титанів
  • Важкі підлітки 3 сезон
  • Бріджертони
  • Міліціонер з Рубльовки
  • Папік 2 сезон

ТВ-шоу:

  • Холостяк 2021
  • Євробачення 2021
  • Холостячка 2
  • Пацанки 6 сезон
  • Игра на ТНТ
  • Оскар 2021
  • Маска
  • Супербабуся
  • Зірки в Африке
  • Танці з зірками

"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт.

Крім того, українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також - про біткоїн та вітамін D.

Покупка:

  • Поп-іт
  • Квиток на поїзд
  • iPhone 13
  • Симпл-димпл
  • Перепуска на транспорт у Києві
  • Санки
  • Сертифікат про вакцинацію
  • PlayStation 5
  • Біткоїн

Нагадаємо, у 2020 році найпопулярнішим пошуковим запитом виявився "Коронавірус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавірус рекомендації”, "Симптоми коронавірусу" і "Карантин в Україні".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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