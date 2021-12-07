​ "Евро 2020", "Гра в кальмара" та "Холостяк": у Google назвали найпопулярніші в українців запити у 2021 році

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів за 2021 рік.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на пресслужбу

Отже, найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Евро 2020". На другому місці гучний серіал "Гра в кальмара". Крім того, до топ-10 також увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум". Українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.

Найпопулярніші запити:

Евро 2020

Игра в кальмара

Холостяк 2021

Классрум

Украина Англия

Усик Джошуа

Евровидение 2021

Украина Швеция

Олимпиада 2021

Вступ 2021

У категорії "Персона" найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, російського політика Олексія Навального та співачку МакSим.

З людей, які померли у 2021 році, найбільше запитів було про принца Філіпа, російського актора Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.

Найпопулярніші запити категорії "Персона":

Олександр Усик

Олексій Навальний

МакSим

Сергій Стерненко

Адель Асанті

Алек Болдвін

Жан Беленюк

Джо Байден

Злата Огневич

Андрій Ярмоленко

У категорії "Втрати":

Принц Філіп

Володимир Меньшов

Жан-Поль Бельмондо

Григорій Чапкіс

Антон Поляков

Олександр Шаляпін

Андрій М’ягков

Саїд Губденський

Петро Мамонов

Валерій Гаркалін

У категорії "Фільми" у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel «Веном 2». Також у першій десятці – продовження популярних фільмів за коміксами: «Загін самогубців 2», «Ліга справедливості Зака Снайдера»; анімації «Бос молокосос 2» і «Душа», а також космічна фантастика «Дюна».

ТОП-10 у категроії "Фільми":

Веном 2

Загін самогубців 2

Круелла

Гнів людський

Червоне повідомлення

Ліга справедливості Зака Снайдера

Після 3

Бос молокосос 2

Дюна

Душа

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара", а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

Серіали:

Гра в кальмара

Джинні й Джорджія

Жуки 2 сезон

Постукай в мої двері

Відпустка

Атака титанів

Важкі підлітки 3 сезон

Бріджертони

Міліціонер з Рубльовки

Папік 2 сезон

ТВ-шоу:

Холостяк 2021

Євробачення 2021

Холостячка 2

Пацанки 6 сезон

Игра на ТНТ

Оскар 2021

Маска

Супербабуся

Зірки в Африке

Танці з зірками

"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт.

Крім того, українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також - про біткоїн та вітамін D.

Покупка:

Поп-іт

Квиток на поїзд

iPhone 13

Симпл-димпл

Перепуска на транспорт у Києві

Санки

Сертифікат про вакцинацію

PlayStation 5

Біткоїн

Нагадаємо, у 2020 році найпопулярнішим пошуковим запитом виявився "Коронавірус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавірус рекомендації”, "Симптоми коронавірусу" і "Карантин в Україні".