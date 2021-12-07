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Лідер республіканців закликав Байдена надати Україні "всю необхідну зброю"

США і їхні партнери по НАТО "абсолютно налякані російськими військами на кордоні з Україною".

Лідер республіканців закликав Байдена надати Україні "всю необхідну зброю"
Фото: EPA/UPG

Лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннел закликав американського президента Джо Байдена надати Україні зброю, щоби вона могла захиститися від вторгнення Росії.

Як повідомляє Bloomberg, таку заяву Макконнелл зробив напередодні розмови Байдена і Путіна з приводу загрози нової ескалації на українсько-російському кордоні.

За його словами, Вашингтону потрібно постачати Україні "будь-яку зброю, яка, як вона думає, їй знадобиться", не обмежувати себе постачанням переважно оборонних систем озброєння, як було в минулому.

"Ще у часи "холодної війни" одна з речей, успішно досягнутих обома сторонами, – це намагатися озброїти тих, хто нам симпатизував. І хоча Україна не є частиною НАТО, усі наші союзники по НАТО абсолютно налякані російськими військами на кордоні з Україною", – сказав Макконнелл.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що міністр оборони Олексій Резніков у листопаді звертався до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням на випадок можливого вторгнення Росії розширити постачання Україні зброї. Зокрема йшлося про озброєння, яке планувалося поставити до Афганістану, – вертольоти Мі-17, що належать США, і боєприпаси.

Тим часом в інтерв’ю американському телеканалу CNN Резніков заявив, що Україна потребує міжнародної підтримки для стримування агресора.

"Нам не потрібні тут американські чи канадські солдати, щоб воювати за нас. Ми будемо боротися самі. Але нам потрібне озброєння, нам потрібна радіолокаційна боротьба", – наголосив очільник українського оборонного відомства.

Водночас колишній радник президента США Майкл Болтон заявив, що НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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