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Байден, Меркель, Макрон, Драгі і Джонсон обговорили агресію Росії проти України

Керівники п’яти держав провели телефонну розмову.

Байден, Меркель, Макрон, Драгі і Джонсон обговорили агресію Росії проти України
Фото: EPA/UPG

Лідери держав-учасниць формату "Квінт" (Німеччина, США, Франція, Італія, Великобританія) оприлюднили заяву щодо "напруженості між Росією та Україною".

На сайті Єлисейського палацу зазначено, що лідери пʼяти держав висловили свою рішучість поважати суверенітет України та заявили про відданість діям щодо підтримання миру і безпеки в Європі. Білий дім зазначає, що президент США Джо Байден, в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель, премʼєр Італії Маріо Драгі, британський премʼєр Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон обговорили телефоном усе більш жорстку риторику Росії.

"Всі вони нагадали про необхідність відновлення Росією перемовин з Україною у межах так званої нормандської групи під егідою Німеччини і Франції", – зазначено в повідомленні Єлисейського палацу.

Білий дім додає, що лідери держав закликали РФ знизити напруження і погодилися, що дипломатія, особливо у межах нормандського формату, є єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських угод.

"Вони домовилися, що їхні команди будуть підтримувати тісний контакт, зокрема в консультації із союзниками по НАТО і партнерами по ЄС, відносно скоординованого та всеохопного підходу", – зазначали в адміністрації Джо Байдена. 

НАТО Квінт – неформальна група, що складається із США і "Великої четвірки" Західної Європи – Німеччини, Франції, Італії та Великобританії. 

Нагадаємо, що 7 грудня мають відбутися переговори між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, на яких підніматиметься тема України.

Учора з’явилася інформація, що президент Байден також проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. За даними Independent, розмова лідерів двох країн відбудеться перед розмовою з президентом Росії Володимиром Путіним.

Згодом у Білому домі уточнили, що розмова президентів США та України відбудеться після переговорів Байдена з Путіним.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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