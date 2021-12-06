Росія має відвести свої війська від кордонів України, - Білий дім

"Наша мета полягає в тому, щоб висловити дипломатичним шляхом, що для Росії настав момент відвести свої війська, зосереджені на кордоні".

Росія має зупинити нарощування сил та відвести свої війська від кордонів України. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що президент Байден сьогодні проведе консультації з країнами-членами НАТО для узгодження спільної позиції. Деталі цих консультацій будуть оприлюднені Білим домом пізніше.

"Наша мета полягає в тому, щоб висловити дипломатичним шляхом, що для Росії настав момент відвести свої війська, зосереджені на кордоні, що вірним шляхом уперед у цьому питанні є дипломатія, ми продовжуватимемо тісно координувати свою роботу з нашими трансатлантичними партнерами щодо економічних санкцій та кроків, які можна буде зробити, якщо президент Путін вирішить йти далі", - наголосила Псакі.

Нагадаємо, що 7 грудня мають відбутися переговори між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, на яких підніматиметься тема України.

Росія розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід.

Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.