Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Fitch не вірить у військове зіткнення Росії та України
Fitch не вірить у військове зіткнення Росії та України
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
У МОЗ нагадали нові карантинні правила, що діятимуть з 6 грудня
У МОЗ нагадали нові карантинні правила, що діятимуть з 6 грудня
Помер український композитор і музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов
Помер український композитор і музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов
Колишній міністр економіки Милованов вдруге одружився
Колишній міністр економіки Милованов вдруге одружився
Bild: Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом
Bild: Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом
"Іноді треба просто встати й зробити. Встати і піти вбивати ворогів". Інтерв'ю з Героєм України Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі"
"Іноді треба просто встати й зробити. Встати і піти вбивати ворогів". Інтерв'ю з Героєм України Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі"
ГоловнаСвіт

Зеленський та Блінкен узгодили позиції перед розмовою Байдена з Путіним

Співрозмовники "домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано".

Зеленський та Блінкен узгодили позиції перед розмовою Байдена з Путіним
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої узгодили позиції двох країн. Розмова відбулася напередодні переговорів між президентами США та РФ Джо Байденом та Володимиром Путіним, запланованих на 7 грудня.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Узгодили позиції з Ентоні Блінкеном перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику – США за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про Україну без України", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що 7 грудня мають відбутися переговори між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, на яких підніматиметься тема України.

Росія розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід.

Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також