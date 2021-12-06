Зеленський та Блінкен узгодили позиції перед розмовою Байдена з Путіним

Президент України Володимир Зеленський та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої узгодили позиції двох країн. Розмова відбулася напередодні переговорів між президентами США та РФ Джо Байденом та Володимиром Путіним, запланованих на 7 грудня.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Узгодили позиції з Ентоні Блінкеном перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику – США за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про Україну без України", - написав Зеленський.

Узгодили позиції з @SecBlinken перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику – 🇺🇸 за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про 🇺🇦 без 🇺🇦. pic.twitter.com/U50FrItOPZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2021

Нагадаємо, що 7 грудня мають відбутися переговори між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, на яких підніматиметься тема України.

Росія розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід.

Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.