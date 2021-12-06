Головний інфекціоніст США назвав обнадійливими попередні звіти про штам омікрон

Поки що він виглядає менш небезпечним, ніж дельта.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі назвав обнадійливими попередні звіти про омікрон-штам коронавірусу SARS-CoV-2, оскільки він поки що виглядає менш небезпечним, ніж дельта.

Про це пише Associated Press.

Інформація, що надходить з Південної Африки, яка однією з перших виявила новий сильно мутований штам коронавірусу, не показує тривожного зростання рівня госпіталізацій.

"Поки що несхоже, що він значно ускладнює перебіг захворювання", - прокоментував цю інформацію Фаучі у неділю в ефірі CNN. Водночас він наголосив, що до цих даних потрібно ставитися обережно і не робити передчасних висновків, поки не буде накопичено більше досвіду роботи з цим штамом.

Фаучі розказав, що адміністрація президента США уже розглядає скасування обмежень на в'їзд іноземних громадян з країн півдня Африки. Їх запровадили в перші дні, коли було виявлено новий штам коронавірусу.

Омікрон-штам уже присутній приблизно в третині штатів США, тому ці обмеження більше не мають стримувального ефекту.

Нагадаємо, що в Україні заражень омікроном поки що не виявляли.

Штам омікрон з'явився у листопаді на півдні Африки. Його головна особливість полягає в незвичано великій кількості мутацій, в тому числі у спайковому білку, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини. Що це означає та як хворіють заражені "омікроном" – читайте в матеріалі LB.ua.