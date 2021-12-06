Вони будуть зводити та ремонтувати тимчасові загородження.

Військовослужбовці Збройних сил Естонії прибули до Польщі для підтримки колег, які забезпечують охорону польсько-білоруського кордону.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Польщі.

"Естонські солдати підтримують солдатів з Польщі на польсько-білоруському кордоні. У їх завдання входить зведення і ремонт тимчасових загороджень", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, естонці співпрацюють з солдатами з польської "Залізної дивізії". На кордон прибули інженери естонського скаутського батальйону, інженери-резервісти двох піхотних бригад - вони використовують засоби, за допомогою яких забезпечується безпека кордонів.

Фото: facebook.com/MinisterstwoObrony

Фото: facebook.com/MinisterstwoObrony

Фото: facebook.com/MinisterstwoObrony

Нагадаємо, 3 грудня Чехія повідомила, що також відправить до Польщі війська для охорони кордону з Білоруссю.

Раніше Польща відкинула пропозицію Єврокомісії щодо вирішення проблеми з мігрантами на кордоні з Білоруссю. ЄК пропонувала Польщі, Литві та Латвії тимчасові заходи для полегшення процедури надання притулку мігрантам. Однак посол Польщі при ЄС назвав цю пропозицію "контрпродуктивною".

Ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею загострилась на початку листопада. Сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію ЄС, але їх туди не пустили.

Брюссель звинувачує Олександра Лукашенка у навмисному перенаправленні потоків мігрантів із кризових регіонів до Мінська, щоб потім контрабандою ввозити їх до ЄС для дестабілізації ситуації на Заході. Щоб зупинити мігрантів, країни ЄС, які сусідять з Білоруссю, звели на своїх східних кордонах огорожі з колючого дроту.

25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій. Він також заявив, що Білорусь допомогла Іраку організувати рейси для повернення додому кількох сотень іракців, але поки що занадто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції білоруської влади.

2 грудня набули чинності нові санкції ЄС проти причетних до доставки мігрантів до Білорусі.