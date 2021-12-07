Нам не потрібні американські солдати для боротьби за Україну, але потрібно озброєння, – Резніков у інтервʼю CNN

"Я не вірю у перемогу Росії. Це буде дійсно кривава бійня".

Фото: скріншот Олексій Резніков

Україна довіряє даним своєї розвідки і розвідки інших держав щодо підготовки можливого наступу, але остаточне рішення про нову агресію в Москві ще не ухвалили. В разі нового вторгнення Росії відбуватиметься кривава бійня, заявив міністр оборони Олексій Резніков у інтервʼю американському телеканалу CNN.

"Я не вірю у перемогу Росії. Це буде дійсно кривава бійня. І російські хлопці повертатимуться у трунах", – переконаний він.

Резніков підкреслив, що Україна потребує міжнародної підтримки для стримування агресора.

"Якби я міг дати пораду президенту США Джо Байдену – я хотів би його попросити дати Путіну дуже зрозуміле визначення, про те, що жодних "червоних ліній" з боку Кремля бути не може. "Червона лінія" знаходиться тут, в Україні, і світ відреагує без коливань. Нам не потрібні тут американські чи канадські солдати, щоб воювати за нас. Ми будемо боротися самі. Але нам потрібне озброєння, нам потрібна радіолокаційна боротьба", – наголосив очільник оборонного відомства.

Резніков додав, що ідея "не провокувати Росію" не спрацює. Це доведено досвідом Грузії, отруєнням в Солсбері та окупацією Криму. Міністр вважає, що тільки спільна сильна позиція країн щодо підтримки України будь-яким способом, який знадобиться, зможе стримати Кремль.

Як відомо, у межах візиту в США Резніков проінформував, що Україна потребує посилення флоту та протиповітряної оборони. Згодом він закликав Канаду, США і Великобританію швидко надати військову допомогу Україні у протидії Росії, поки не стало запізно.

Нагадаємо, американські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці писали, що РФ може збільшити свій контингент поблизу України та на її окупованих територіях до 175 000.

Поки що він складає близько 94 000, але міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що назване американцями число стане реальним, якщо РФ продовжить звозити свою техніку і солдатів. Міноборони також вважає, що Росія буде найбільш готовою до наступу на Україну наприкінці січня 2022 року.

Росія, як зазвичай, спростовує наміри вторгнення в Україну і звинувачує НАТО в поганому впливі. Крім того, Кремль прямо заявив, що вимагає юридичних гарантій того, що НАТО "не розшириться на схід", – себто не зробить Україну частиною Альянсу. Путін назвав це "червоними лініями" для Росії.

Байден у відповідь на це сказав, що жодні "червоні лінії" він не приймає.

Україна разом із партнерами розробляє санкційний механізм для стримування Росії від нової агресії. Держава наголошує, що йтиме дипломатичним шляхом, але закликає членів ЄС і НАТО у випадку вторгнення вжити максимально жорстких санкцій проти агресора.

Якими саме будуть ці санкції – достеменно невідомо, але світові ЗМІ з посиланнями на джерела писали про обмеження щодо банків та виробників енергії. Окрім цього, офіційні особи в США і Великобританії обговорювали впровадження більш жорстких санкцій стосовно оточення Путіна, включно з деякими заходами, які хотіли, але не застосували після отруєння родини Скрипалів "Новачком" у Солсбері.