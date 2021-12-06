Резніков закликав США, Канаду і Великобританію швидко надати військову допомогу Україні, поки не стане запізно

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Канаду, США і Великобританію швидко надати військову допомогу Україні у протидії Росії.

У інтервʼю канадському виданню Globe and Mail він наголосив, що кроки зі стримування президента РФ Володимира Путіна від вторгнення необхідні зараз, тому що "після цього буде надто пізно".

Резніков зазначив, що в НАТО думки щодо підтримки України розділилися. Канада, США і Великобританія більш схильні кинути виклик Путіну, а Німеччина і Франція коливаються, оскільки занепокоєні через свої економічні звʼязки із Росією.

Міністр оборони України закликає держави діяти поза блоком НАТО, якщо це буде необхідно, щоб надати українським військовим озброєння та іншу підтримку.

Резніков вважає, що Україні потрібна "швидка відповідь" із боку союзників щодо нестачі зенітних ракет, сучасних бойових літаків та військово-морських суден, а також антирадіолокаційних засобів. Не менш важливим було би, щоб канадські, британські та американські військові були розміщені в позиціях поблизу лінії фронту.

"У вас (Канади, – Ред.) є програма навчань в Україні. Думаю, ми можемо її розширити. Замість 50 інструкторів надішліть 500 інструкторів", – зазначив він.

Канадська навчальна місія передбачає розміщення в Україні 200 військових на базі в Яворіві.

Резніков вважає, що ці війська повинні бути розміщені там, де Росія їх бачитиме – Харків, Маріуполь, Краматорськ, о. Зміїний.

"Разом із хлопцями зі Сполученого Королівства, хлопцями з США, на двусторонніх платформах, без НАТО. Над цими територіями має розвиватися три прапори – прапор Канади, прапор США і прапор Великобританії. Те, що ви тут, було б хорошим знаком для росіян", – вважає очільник оборонного відомства.

Канадський генерал, командувач армії Вейн Ейр тим часом вважає, що нова канадська чи західна військова підтримка України можуть спровокувати, а не стримати Путіна.

Резніков додав, що Німеччина і Франція "хочуть дружити з росіянами", зокрема і через "Північний потік-2", а англосаксонські союзники більш реалістичні і розуміють всі ризики, як і Польща та Литва.

Нагадаємо, днями видання Globe and Mail повідомило, що Канада розглядає можливість посилити свою військову місію в Україні на тлі нарощування сил Росією біля кордонів. За даними ЗМІ, розглядалися два варіанти. Перший – відправлення кількох сотень військових надодачу до тих солдат, які вже перебувають в Україні з навчальною місією.

Другий – перемістити військовий корабель в Чорне море або передислокувати винищувачі CF-18 із Румунії.

Президент Володимир Зеленський після цього зазначив, що мови про розміщення канадських винищувачів в України поки нема.