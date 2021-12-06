Біля Польщі ледь не сіло на мілину російське судно з нетверезим екіпажем

Прикордонники звернули увагу на те, що раптово воно з великою швидкістю попрямувало у бік узбережжя.

У суботу біля берегів Польщі ледь не сів на мілину російський суховантаж "Руслана", який ішов із Клайпеди (Литва).

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Як пишуть ЗМІ, капітан та двоє його помічників були в нетверезому стані.

Польські рятувальники та прикордонники звернули увагу на те, що раптово судно з великою швидкістю попрямувало у бік узбережжя, тримаючи курс на пляж на Собешівському острові, вийшовши за межі безпечного фарватеру.

При цьому воно не реагувало на сигнали з берега. Лише приблизно за кілометр від берега і за кількасот метрів від мілководдя судно раптово розвернулося і відійшло, після чого стало на якірній стоянці в порту Гданська.

На борт піднялися польські прикордонники, які перевірили екіпаж на тверезість. З'ясувалося, що в крові капітана було виявлено проміле алкоголю, у його помічників – близько півтори проміле. Усі вони громадяни Росії.

❗BREAKING: Due to a crew error, the Russian dry cargo ship Ruslana entered Polish territorial waters and was detained by the Poles 🇵🇱



- MilitaristMail pic.twitter.com/H0VpCX27d0 — Francesco Comito (@FrancescComito) December 5, 2021

Як пише "Морський портал", поки незрозуміло, чи відреагувала команда на попередження польських прикордонників та рятувальників, або ж сама усвідомила, що судно сяде на мілину, і змогла в останню хвилину уникнути аварії. Наразі судно залишлиося у Гданську на дрібний ремонт.

Російська сторона інцидент не коментувала.

Нагадаємо, раніше в Данії затримали російський суховантаж "Іван Бобров", який прямував з Іпсвіча в Ригу, оскільки його екіпаж був п'яний.