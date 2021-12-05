Вторгнення Росії в Україну має означати кінець "Північного потоку-2", – голова фракції в Європарламенті

У разі ескалації війни з Україною новий уряд Німеччини повинен згорнути запуск газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомив голова фракції Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті Манфред Вебер, пише DW з посиланням на його інтервʼю Bild am Sonntag.

"Якщо Путін застосує зброю, тоді газопроводу "Північний потік-2" кінець. Введення в експлуатацію було б тоді виключено", – вважає євродепутат.

За словами Манфреда, майбутній уряд Німеччини "має чітко назвати" саме цю ціну за можливе нове вторгнення Росії в Україну.

Депутат вважає, що поточна ситуація є перевіркою для НАТО і всього західного співтовариства. Манфред Вебер додав, що Альянс дав зрозуміти Росії, яку ціну вона заплатить у разі дій проти України. Водночас він також переконаний, що ескалацію на Сході України не можна виключати.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, Росія буде найбільш готовою до нового вторгнення наприкінці січня. Це один зі сценаріїв, однак він не є обовʼязковим. Україна і держави-партнери розробляють жорсткий санкційний механізм, який буде застосовано проти РФ у разі ескалації.

Учора американська газета Washington Post оприлюднила матеріал про те, що Росія планує наступ на Україну у 2022 році на кілька фронтах з 175 тисячами військовослужбовців. Текст ґрунтується на свідченнях американських розвідників.