Софії Сапезі загрожує шість років в’язниці, – ЗМІ

Росіянці Софії Сапезі, дівчині білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича, загрожує шість років в’язниці.

Про це пише російська служба BBC з посиланням на свої джерела.

Справу незабаром передадуть до суду в Мінську. Основна стаття, за якою звинувачують Сапегу – розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 Кримінального кодексу Білорусі). Шість років ув'язнення – це мінімальний термін за цією статтею з урахуванням укладеної Сапегою досудової угоди зі слідством.

За даними джерел, Сапега перебуває у тяжкому психологічному стані, вона пригнічена та розгублена, не спить ночами.

Тільки після вироку суду Сапегу зможуть екстрадувати до Росії. За словами адвоката Антона Гашинського, її також зможе помилувати президент Білорусі.

Сапегу обвинувачують в адмініструванні телеграм-каналу “Чорна книга Білорусі” (визнаний у Білорусі екстремістським), в якому публікуються особисті дані силовиків. 25 травня державні канали показали відео, де Сапега зізналася, що вона була редактором каналу.

За словами джерел, у п'ятницю, 3 грудня Сапегу викликали на слідчі дії. До цього з 20 жовтня вона перебувала під домашнім арештом у білоруському місті Ліді, у квартирі батьків, де вона прописана. При цьому батьки змушені були переселитися на дачу. Зв'язку з дочкою у них, за словами джерел, із середини жовтня не було.

Сапегу затримали 23 травня разом із колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем у мінському аеропорту після того, як влада Білорусі посадила літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса.

Спочатку Сапега проходила підозрюваної у масових “протестних” справах щодо організації масових заворушень. Тоді їй загрожувало до 15 років ув'язнення.

У червні стало відомо, що Сапегу та Протасевича перевели із СІЗО у Мінську під домашній арешт до будинку, де вони жили разом. При цьому Софія, як мінімум, двічі зустрічалася з батьками, востаннє у серпні. Крім того, до середини жовтня вона регулярно розмовляла з ними телефоном.

У вересні Сапезі продовжили арешт до 25 грудня, розповіла мати дівчини Ганна Дудич.

Де перебуває Роман Протасевич джерелам BBC невідомо.