Військовому аташе України вручили ноту через “порушення повітряного кордону Білорусі”

До Міністерства оборони Білорусі викликали військового аташе при Посольстві України, якому вручили ноту протесту через “порушення держкордону Білорусі у повітряному просторі”.

Про це йдеться на сайті відомства.

“Приводом стало порушення 4 грудня 2021 року Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 у районі населеного пункту Нова Рудня”, – йдеться у повідомленні.

Військовому аташе було доведено, що “українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань, як міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно”.

“Було наведено факти, що свідчать про ухилення України від виконання зобов'язань у рамках регіональних заходів довіри та безпеки, а також проведення на тлі обвинувальної щодо Республіки Білорусь риторики низки навчань поблизу білоруського державного кордону підрозділами збройних сил України. Сукупність цих фактів може свідчити про можливість появи загрози безпеці Республіці Білорусь у південному напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що українські пілоти військового вертольоту Мі-8 під час навчань нібито порушили держкордон та залетіли на територію країни.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що ця заява не відповідає дійсності. У Міністерстві внутрішніх справ також спростували заяву Білорусі.