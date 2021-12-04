У Бразилії розслідують заяви президента країни щодо вакцинації від коронавірусу

Жаір Болсонару заявив про залежність СНІДу від щеплення.

У Бразилії проведуть розслідування проти президента країни Жаіра Болсонару за неправдиві заяви щодо пандемії коронавірусу.

Відповідне доручення Верховний суд Бразилії дав генеральній прокуратурі, пише Німецька хвиля.

“Рішення ухвалено за результатом розгляду звернення Сенату Бразилії щодо заяв Болсонару про залежність СНІДу від вакцинації проти коронавірусу”, – йдеться у повідомленні.

Так, 24 жовтня у прямому ефірі у Facebook та Instagram президент, посилаючись нібито на "офіційні повідомлення" від уряду Великобританії, заявив, що "у повністю вакцинованих (проти COVID-19) людей синдром набутого імунодефіциту розвивається набагато швидше, ніж очікувалося".

Соцмережі пізніше видалили відеоролики із заявами президента, пояснюючи це порушенням їхніх правил.

Болсонару, натомість, усі обвинувачення відкидає. За його словами, він просто цитував статтю журналу Exame і не висловлював власних суджень.

Президент Бразилії залишається нещепленим і часто виступав проти обов'язковості вакцинації, а також проти протиепідемічних заходів. Він заявляв, що в обмеженнях, спричинених пандемією, більше недоцільності, ніж користі.

Чи розслідуватиме генеральна прокуратура заяви президента, невідомо, адже раніше прокуратура ігнорувала звернення Сенату в аналогічних справах.

У Бразилії понад 22 мільйони людей були інфіковані коронавірусом, а понад 615 тисяч пацієнтів померли у зв'язку з COVID-19.