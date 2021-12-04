Катастрофа MH17: Нідерланди розглядають подальші кроки для визнання Росією відповідальності

Серед ймовірних – лінія про порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року.

У МЗС Нідерландів відреагували на матеріал нідерландського телеканалу RTL щодо наміру країни ініціювати новий процес проти Росії через катастрофу MH17.

Як пише Укрінформ з посиланням на свого кореспондента в Гаазі, Нідерланди розглядають різні подальші кроки, щоб домогтися визнання Росією відповідальності у трагедії.

“Наша реакція на цей матеріал така. Уряд Нідерландів завжди вказував, що не виключає жодних законних варіантів. Однак рішення про подальші кроки ще не прийнято”, – сказала прессекретар Міністерства закордонних справ Нідерландів Віллемен Вельдман.

Зазначимо, Нідерланди готуються ініціювати новий процес через катастрофу, прагнучи довести що РФ порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, яка передбачає, що країни повинні забезпечувати безпеку цивільної авіації.

“Зазначається, що вже кілька років Нідерланди намагаються домогтися, щоб Росія визнала свою відповідальність у трагедії МН17. Розглядалися різні подальші кроки. Зокрема, процедура в ICAO щодо порушення Росією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Відповідно до неї кожна держава повинна утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків і життю людей на борту не повинно нічого загрожувати”, – йдеться у повідомленні.

Якщо Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) визнає, що Росія винна, це посилить тиск на Москву у питанні визнання відповідальності або може бути підставою для іншого судового процесу.

Згідно з інформацією ЗМІ, остаточне рішення має ухвалити новий Кабінет міністрів, який ще не сформовано. Також не виключено, що до процесу приєднається Австралія, яка разом із Нідерландами брала участь у переговорах із РФ щодо визнання відповідальності за збиття МН17.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), збили у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов – єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Вирок у справі MH17 запланували на кінець 2022 року.

ЄСПЛ відклав на два місяці слухання справи за позовом Нідерландів до Росії у справі авіакатастрофи. Слухання, яке мало відбутися 24 листопада, перенесли на 26 січня 2022 року.