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Франція та ще низка європейських країн хочуть відкрити в Афганістані спільну дипломатичну місію

Цей крок не свідчить про політичне визнання руху "Талібан”, заявив президент Макрон.

Франція та ще низка європейських країн хочуть відкрити в Афганістані спільну дипломатичну місію
арижі, 6 травня 2021 р
Фото: ЕРА/UPG

Декілька європейських країн мають намір відкрити в Афганістані спільну дипломатичну місію.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, пише interfax.com.ua.

“Ми, кілька європейських країн, думаємо над заснуванням загального простору, що дозволило б бути присутнім (в Афганістані – ред.) нашим послам”, – сказав він.

Водночас Макрон наголосив, що цей крок не свідчить про політичне визнання руху "Талібан”. Президент додав, що розраховує на швидке відкриття представництва, а поки що потрібно залагодити низку питань безпеки.

Раніше низка західних країн вивела своїх дипломатів з Афганістану після того, як таліби в серпні увійшли до Кабулу.

Про можливість відкриття місії у Кабулі вже заявляли у Європейському Союзі.

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів Америки в Афганістані перенесено до столиці Катару Дохи.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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