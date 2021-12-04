Франція та ще низка європейських країн хочуть відкрити в Афганістані спільну дипломатичну місію

Цей крок не свідчить про політичне визнання руху "Талібан”, заявив президент Макрон.

Декілька європейських країн мають намір відкрити в Афганістані спільну дипломатичну місію.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, пише interfax.com.ua.

“Ми, кілька європейських країн, думаємо над заснуванням загального простору, що дозволило б бути присутнім (в Афганістані – ред.) нашим послам”, – сказав він.

Водночас Макрон наголосив, що цей крок не свідчить про політичне визнання руху "Талібан”. Президент додав, що розраховує на швидке відкриття представництва, а поки що потрібно залагодити низку питань безпеки.

Раніше низка західних країн вивела своїх дипломатів з Афганістану після того, як таліби в серпні увійшли до Кабулу.

Про можливість відкриття місії у Кабулі вже заявляли у Європейському Союзі.

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів Америки в Афганістані перенесено до столиці Катару Дохи.