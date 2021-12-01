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На кордоні між Іраном і Афганістаном відбулись бойові дії

Причиною зіткнення стала суперечка за сільскогосподарські угіддя.

На кордоні між Іраном і Афганістаном відбулись бойові дії
Фото: farsnews.ir

У середу, 1 грудня, на кордоні між Іраном і Афганістаном відбулись бойові дії.

За повідомленням іранського агентства "Таснім", збройне зіткнення сталося через непорозуміння між прикордонниками й талібами.

Іранська влада нібито побудувала в кількох сотнях метрів від кордону з Афганістаном огорожу для боротьби з контрабандистами. У середу група іранських фермерів зайшла за цей паркан, і таліби сприйняли це як порушення кордону, хоча люди все ще знаходились на території Ірану.

У зв'язку з цим сили талібів відкрили вогонь по іранцях. Іранські прикордонники завдали удару у відповідь.

Інше іранське агентство "Фарс" наводить іншу версію, в якій таліби взагалі не фігурують. Збройний конфлікт стався нібито на ділянці кордону, яку сили "Талібану" ще не взяли під контроль.

Збройне зіткнення призвело до людських жертв, але тривало недовго.

Обидва видання заперечили чутки про захоплення кількох прикордонних застав Ірану.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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