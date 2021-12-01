Білорусь домовилась з "Газпромом" про газ за $128,5 в 2022 році

Міністерство енергетики Білорусі у середу, 1 грудня, підписало протокол з "Газпромом" про порядок формування ціни на газ в 2022 році. Він передбачає, що країна отримуватиме газ за нинішньою ціною - 128,52 долара за тисячу кубометрів.

Про це повідомила пресслужба білоруського міністерства.

"1 грудня 2021 року у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч міністра енергетики Республіки Білорусь Віктора Каранкевича та надзвичайного та повноважного посла Республіки Білорусь у Російській Федерації Володимира Семашка з головою правління ПАТ «Газпром» Олексієм Міллером. За підсумками зустрічі підписано протокол між «Газпромом» та урядом Білорусі про порядок формування цін під час постачання природного газу до Білорусі у 2022 році. Рівень ціни на газ для Білорусі на 2022 рік узгоджено, виходячи з умов поточного року, - 128,52 дол. за тисячу куб. м", - заявила білоруська влада.

Нагадаємо, що минулого тижня Сербія домовилась про імпорт російського газу за ціною 270 доларів на найближчі пів року. Це втричі менша, ніж ринкова вартість газу.

Біржові котирування зараз становлять близько 1000 доларів за тисячу кубометрів.