Литва планує продовжити надзвичайний стану на кордоні з Білоруссю через нелегалів

Згідно з проектом, надзвичайний стан в окремих районах країни триватиме до 24 січня 2022 року.

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити режим надзвичайного стану на кордоні ще на місяць через ситуацію з нелегалами на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє LRT.

Згідно з проектом, надзвичайний стан на десятикілометровій ділянці кордону та в населених пунктах мігрантів триватиме до 24 січня 2022 року.

Надзвичайний стан, ухвалений раніше Сеймом Литви через зростання напруженості у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів, чинний до 9 грудня.

"Слід зазначити, що загрози, щодо яких вжито додаткових заходів для захисту суспільних інтересів, забезпечення безпеки держави та серйозності суспільства, залишаються актуальними", – зазначила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Наразі на території Білорусі перебуває близько 10 тисяч мігрантів. Ризик повернення їх до Литви зберігається до тих пір, поки вони не будуть повернуті в країни походження.

Нагадаємо, 25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі.

Він заявив, що Білорусь допомогла Іраку організувати рейси для повернення додому кількох сотень іракців, але поки що занадто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції білоруської влади.

Ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею загострилась на початку листопада. Сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію Євросоюзу, але їх туди не пустили.