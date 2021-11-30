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Антимонопольний комітет зобов'язав компанію Цукерберга продати Giphy

У Meta не погоджуються з рішенням.

Антимонопольний комітет зобов'язав компанію Цукерберга продати Giphy
Фото: habr.com

Управління з конкуренції та ринків Великобританії (CMA) зобов'язало компанію Meta (власника Facebook) продати сервіс для пошуку та зберігання анімацій Giphy.

Про це повідомляє Associated Press.

У заяві CMA сказано, що угода, яка розглядається, може спричинити обмеження доступу конкурентів Meta до контенту Giphy і збільшення трафіку платформ компанії, таких як Facebook, WhatsApp і Instagram.

Регулятор висловив побоювання, що Meta може почати вимагати від інших компаній надавати більше даних для доступу до GIF-файлів, розміщених на платформі Giphy. Разом з цим CMA побачила у Giphy потенційного конкурента Meta на ринку інтернет-реклами, який був усунений унаслідок злиття компаній.

У Meta повідомили, що не погоджуються з рішенням і розглядають різні варіанти дій, у тому числі апеляцію.

У серпні видання Bloomberg опублікувало звіт, згідно з яким Giphy знизила свою вартість перед угодою з Meta (тоді ще Facebook), щоб не повідомляти про поглинання антимонопольним службам. Видання заявило, що Giphy виплатила інвесторам дивіденди, після чого її вартість впала до 18,8 млн доларів. Відповідно до американських законів, компанії зобов'язані інформувати антимонопольні служби, якщо сума угоди перевищує 92 млн доларів.

У жовтні регулятор виписав Meta штраф на 69,5 млн доларів за ухилення від регулярного надання інформації у межах перевірки угоди. Йшлося про висунуту до Meta вимогу конкурувати з Giphy так само, як вона робила б це без злиття. У CMA стверджували, що американська корпорація "значно обмежила обсяг" своїх звітів про хід виконання цієї вимоги, незважаючи на багаторазові попередження.

Компанія Facebook купила Giphy у травні 2020 року. Сума угоди становила 400 млн доларів.

Це перший випадок, коли британський антимонопольний регулятор намагається скасувати завершену угоду за участю найбільших IT-компаній.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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